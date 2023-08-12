تعيين الدكتور سيد سليم رئيساً لنادي الأدب بثقافة أسيوط الجديدة

في ماراثون نوادي الأدب بأسيوط، تم تعيين الدكتور سيد سليم رئيساً لنادي الأدب في ثقافة أسيوط الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل دور نوادي الأدب في فرع ثقافة أسيوط وتعزيز دعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني للأدباء والكتاب والمفكرين في صعيد مصر. تهدف هذه المبادرة إلى إثراء المحتوى الثقافي والفكري في الصعيد.

تمت الانتخابات لمجلس إدارة نادي الأدب في مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة، برئاسة الاستاذة شيماء عبد العال. حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء اللجنة التنفيذية، بما في ذلك الشاعر وليد حشمت والأديب رأفت عزمي والشاعر والمترجم محمد شافع مدير إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط والمشرف على الانتخابات.

وفاز الشاعر الدكتور سيد سليم بالتزكية لرئاسة نادي الأدب، بالإضافة إلى أعضاء المجلس وهم الدكتور جابر عبدالغفار، والشاعرة هند محسن، والشاعرة حفيظة العطيفى، والأديبة نهال النجار.

أعرب الشاعر احمد الشافعى، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بأسيوط الجديدة السابق، عن شكره وتقديره لجميع المساهمين في تأسيس النادي، بدءًا من الأستاذ ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط وحتى الاستاذة شيماء عبد العال مديرة المكتبة والفنان محمد عبد المجيد ميسرة مشرف النادي وكتيبة العمل الثقافي بالمكتبة.

التحية لأعضاء مجلس إدارة الدورة السابقة

واستذكر أعضاء مجلس إدارة الدورة السابقة وقدموا التحية لهم، وشمل ذلك الدكتور كمال خليفة والدكتور سعيد حامد والدكتور سامى نفادى والأديبة عبير كيلاني، بالإضافة إلى الشاعر درويش الأسيوطي، والشاعرة كريمة ثابت، والأديب مصطفى البلكى، والأديب خلف عبدالرؤف علام، والشاعر محمد على حسين لافى.

تمنت شيماء عبد العال مديرة المكتبة تحية اعتزاز وتقدير للأدباء المتميزين الذين انضموا للنادي خلال العامين الماضيين، مثل الشاعر سيد سليم والأديب أدهم همام والشاعرة ايمان امبابى والشاعرة راضية علي والأديبة ولاء عطا الله والشاعر صهيب شعبان وأستاذ جابر عبد الغفار والشاعر حماد الغنام والشاعرة هند محسن والشاعرة سناء عبد الوهاب والشاعرة حفيظة العطيفي والأديبة نهال النجار.

تم تقدير المساهمات التي قدمها جميع الأعضاء المنتسبين الذين غنوا العمل الثقافي في النادي، والذين يتطلعون للانضمام إليه والمساهمة في غناء الحياة الثقافية في أسيوط.

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،

ماراثون نوادي الأدب بأسيوط،