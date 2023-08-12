مراكز شباب الوادى الجديد تقوم بترشيد استهلاك الكهرباء

تنتهج الدولة سياسة حكيمة في توفير وترشيد استهلاك الطاقة على مستوى الجمهورية، وهو أمر يُعَدُّ من أهم الأولويات في سبيل الحفاظ على البيئة وتوفير الموارد الطبيعية.

وفي إطار هذا قامت مراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد بتبني إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة.

وتنفذ مراكز الشباب في المحافظة سياسة فعالة لتحقيق التوفير، حيث تعمل على تقديم المساهمة في الحد من استهلاك أكثر من 50٪ من كهرباء المباني الإدارية والملاعب. ومن بين تلك المراكز التي تبرز في هذا السياق هو مركز شباب صنعاء في الوادي الجديد.

تأتي هذه المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة. يؤكد هذا التنسيق المثالي بين الجهات المختلفة على أهمية بذل الجهود المشتركة لتحقيق أهداف استدامة البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

وتعتبر هذه المبادرة إشارة واضحة إلى التزام الشباب والرياضة بالمحافظة على الموروث الطبيعي والتنمية المستدامة، وهو أمر سيساهم في تحسين جودة الحياة للمجتمع وصقل روح المسؤولية لدى الشباب.

على صعيد آخر، يعمل مجتمع الشباب المحلي على توعية الناس بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في الحملة الوطنية للحفاظ على الموارد. وتشكل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من الشباب المتحمسين للمحافظة على البيئة والاستدامة البيئية.

وفي ضوء هذا التطور المشجع، من المتوقع أن تتفاعل باقي المحافظات في الجمهورية مع هذه المبادرة وتتبنى أساليب وتقنيات فعّالة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الموارد الطبيعية.

في الختام، يُثمَّن الشباب وكل القائمين على هذه المبادرة الحكومية المشتركة على النهج الحكيم والجهود المبذولة لتحقيق التوفير والاستدامة في استهلاك الطاقة. فالاهتمام بالموارد الطبيعية والحفاظ على بيئتنا هو واجبنا جميعًا، وسيترك أثرًا إيجابيًا على حياتنا ومستقبل أجيالنا.

مراكز شباب الوادى الجديد تقوم بترشيد استهلاك الطاقة