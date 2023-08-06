نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023 على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط لعرض نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 لتسهيل الإطلاع عليها من قبل الطلاب.

وقسمت وزارة التربية والتعليم نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة على الشعبة الأدبية والعلمية، والأسئلة الموضوعية والمقالية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه جاري تحميل كراسات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي.

نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وعد بتوفير نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب عقب انتهاء الامتحانات للتسهيل على الطالب معرفة درجاته في الامتحان، قبل التظلم.

وتستهدف نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 أيضًا تدريب طلاب الصف الثالث الثانوي على الامتحانات السابقة ومعرفة الإجابة الصحيحة.

ويمكن الإطلاع على نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية (من هنا).



نتيجة الثانوية العامة 2023

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء يوم الأحد الماضي، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا منذ يوم 3 أغسطس 2023 ولمدة أسبوعين.

ويتقدم الطالب بطلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.



وبعدها يتلقى الطالب رسالة بموعد التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزم بالموعد المحدد للاطلاع، وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.



ثم يطلع الطالب على نسخة ضوئية من ورق الإجابة في المادة التي يتظلم منها في نتيجة الثانوية العامة 2023 وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم التظلم في نتيجة الثانوية العامة 2023 بقيمة 200 جنيه للمادة الواحدة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري، وفورى، ووقتي، وإيجي باى، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل، وأموال.

