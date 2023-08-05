السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الثانوية العامة 2023.. ضوابط وخطوات تقديم التظلمات

بوابة تظلمات الثانوية
بوابة تظلمات الثانوية العامة 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2023، أول أمس الخميس، وأعلنت الوزارة أن أول موعد للاطلاع على أوراق الإجابة بالتظلمات يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس في المقرات المحددة بالمديريات التعليمية في كل محافظة.

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أوراق مطلوبة للتقديم في تظلمات الثانوية العامة 2023

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لطلاب الثانوية العامة.. موعد تنسيق المرحلة الأولى

 

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي أرتفعت بقيمة 50 جنيهًا مقارنة بقيمة التظلم على المادة الواحدة العام الماضى، على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيه، ويتم تقديم التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك.

 

موعد انتهاء تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن مرحلة تقديم طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 تستمر لمدة 15 يومًا من تاريخ البدء في 3 أغسطس، ومن المقرر أن تنتهي مرحلة تقديم طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023.

 

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بتظلمات الثانوية العامة 2023 من هنــا

- كتابة البريد الموحد للطالب حتى يستطيع تقديم تظلم.

- كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.

- ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

- يتم تحديد موعد الإطلاع علي صورة من ورقة الإجابة، ومن ثم يمكن للطالب معرفة الموعد من خلال تلقي رسالة بيوم وتاريخ التظلم والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر دون اصطحاب مدرس المادة.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- يجب على الطالب الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- وفي النهاية يستطيع الطالب الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

 

 

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