بأسعار مخفضة.. طرح لحوم بلدية بقرى ومدن المنيا

واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، بالتوسع في إفتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، واتساقا مع هذه التوجيهات، تم فتح منفذين لطرح اللحوم البلدية والسلع الغذائية فى قرية صندفا بمركز ومدينة بني مزار " شمال المحافظة .

ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار" ليصل بذلك عدد المنافذ إلى ٣ منافذ بجميع الوحدات القروية ، حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وتحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين، كما تواصل الوحدات المحلية بمراكز ، أبوقرقاص، و سمالوط ، ومطاي جنوب وشمال المحافظة .

تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، حيث تشهد المنافذ إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم وتوفير السلع والمواد الغذائية، وذلك ضمن خطة الوحدات المحلية للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار .