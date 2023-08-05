معامل التنسيق بالإسكندرية تستقبل المئات من طلاب الثانوية العامة

استقبلت معامل جامعة اإسكندرية، المئات من طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي للقسمين العلمي والأدبي علي مستوي محافظات مصر في تنسيق الجامعات 2023، حيث تم الاعلان عن المعامل المتاحة للطلاب في محافظة الإسكندرية.

وانطلق صباح اليوم السبت، الخامس من شهر أغسطس التقديم بالنسبة لطلاب المرخلة الأولي للثانوية العامة في الكليات والجامعات والمعاهد العليا المختلفة، ويستطيع الطلاب التقديم عبر موقع التنسيق الرسمي والالكتروني الذي أتاحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستطيع الطلاب التقديم في كليات ومعاهد المرحلة الأولي عن طريق التوجه لمعامل التنسيق المتاحة في جامعة الإسكندرية، والتي تستقبل الطلاب بدء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خلال الفترة المحددة بالنسبة لطلاب المرحلة الأولي من التنسيق.

ورصدت الوفد اماكن معامل التنسيق بجامعة الإسكندرية كلية الآداب وكلية التربية وكلية السياحة والفنادق.وكلية العلوم محرم بك، كلية العلوم الشاطبي، ووكلية التربية الرياضية بنين.وكلية الهندسة. والمدينة الجامعة للطالبات في سموحة.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم تخصيص ٨ معامل تضم 200 جهاز كمبيوتر للطلاب لتسجيل رغباتهم مجانًا، وأوضح أن هذه المعامل تتوزع في كليات الآداب، التربية، السياحة والفنادق، علوم الشاطبي، علوم محرم بك، الهندسة، التربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طالبات بسموحة.

من جانبه، قال الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المعامل متاحة طوال فترة التنسيق اعتباراً من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهراً، ويتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني لتقديم الدعم الفني للمترددين من الطلاب، موضحاً أنه تم تزويد أجهزة كمبيوتر بإنترنت عالي السرعة، لتسهيل التسجيل على الطلاب وضمان عدم الازدحام.