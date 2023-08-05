أكد الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن هناك 18 جهة حكومية تبدأ العمل من المنزل غدًا، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء الذي خصص يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس، ليكون العمل من المنزل.

العمل من المنزل:

وقال حافظ سلماوي، إن هناك الكثير من الدول تعمل بنظام العمل أون لاين منذ 20 عامًا، بالإضافة إلى شركات كبرى تطبقه على موظفيها منذ سنوات، موضحًا أن تجربة الحكومة من العمل أون لاين سيكون لها الكثير من النتائج الإيجابية، التي ستساعد على التخلص من ازدحام الشوارع.

نظام العمل أون لاين:

وتابع: “هناك ترشيد لمصادر الطاقة يومي الجمعة والسبت بنسبة تصل لـ5%، وهى أيام إجازة رسمية لذا قد هناك انخفاض في معدلات استهلاك الطاقة”، موضحًا أن استهلاك الكهرباء العالي يعود لاستخدام «الثلاجات، التكييفات».

وأوضح أن العاملين في الجهات الحكومية يوجد لديهم تكييف في نطاق العمل قد لا يشملهم القرار بالعمل أون لاين استهلاك التكييف المركزي للكهرباء أقل من التكييف الفردي.

وأشار إلى أن هناك صعوبة لمعرفة النتائج المتعلقة بتوفير الطاقة من عمل الموظفين أون لاين يوم الأحد من كل أسبوع طيلة أغسطس، متابعًا أن تقييم التجربة قد يكون بداية تطبيقها بصورة كاملة حال نجاح التجربة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد.