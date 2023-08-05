انطلاق موقع "وورلد آند نيو وورلد جورنال" الكوري الجنوبي على الانترنت 

انطلق موقع "وورلد آند نيو وورلد جورنال" الإلكتروني والذي "يهدف إلى تقديم مساهمة كبيرة في عولمة معارف جديدة" لتلخص رؤية الموقع، بالإضافة إلى الاهتمام بالعلاقات الدولية والأمن الدولي والطاقة وتغطية جميع الدول والبث بست لغات.

العلاقات الدولية والأمن الدولي

ويعد "وورلد أند نيو وورلد جورنال" منصة كورية جنوبية غير حزبية تبث على الانترنت، تقوم بنشر مقالات أكاديمية وتقارير بحثية حول العلاقات الدولية والأمن الدولي بأقلام أكاديميين ومحللبن وباحثبن، وتغطي مجموعة متنوعة من القضايا العالمية، تشمل الأمن الدولي والطاقة والاقتصاد والعلاقات الدبلوماسية حول العالم، وتغطي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتم بث محتوى الموقع لست لغات تشمل اللغة الكورية والإنجليزية والألمانية والروسية والأسبانية والعربية.

ويؤكد أحد مسئولي موقع "وورلد آند نيو وورلد جورنال" الالكتروني أن إدارة الموقع لديها خطط للبث باللغة الفرنسية أيضاإضافة إلى الست لغات المتاحة حاليا، وقال إنه قد وصلنا بعض رسائل الثناء من الباحثين، كما أن لدينا اشتراكا مجانيا على موقعنا على الإنترنت "فأنت تضع بريدك الإلكتروني وبلدك، ولكنه مجاني".