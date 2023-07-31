أبرز 9 تصريحات لوزير التربية والتعليم في مؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023.

وأدلى حجازي بالعديد من التصريحات المهمة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة.

وبدأ حجازى بتهنئة أوائل الثانوية العامة، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي:

تقدم للامتحان 763206 طلاب وطالبات حضر منهم 759676

لم يحصل أى طالب على مجموع 100% بنتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح للبنين 80.6٪، والبنات 77٪ والنسبة العامة للنجاح 78.8٪

نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 84٪ ومدارس اللغات 70٪

نسبة النجاح للبنين في الثانوية أكثر من البنات.. و118 ألف طالب لديهم دور ثان

امتحانات الثانوية العامة كانت مهمة شاقة للغاية

812 طالبا ارتكبوا مخالفات فى الامتحانات

شرائح ومجاميع الثانوية العامة متزنة

رسوب 42 ألفا و348 طالبا بالامتحانات

واعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء أمس الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بالتفوق، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

رسالة الوزير بعد نتيجة الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بعد اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من -الله عز وجل- أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.

ووجه وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023: "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور يدعوهم للثقة في أبنائهم وتوفير لهم الحب والطمأنينة ودعم اختياراتهم أيا كانت والمساهمة في تطوير قدراتهم وتمهيد لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وتقدم وزير التربية والتعليم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

أوائل الشعبة الأدبية:

- سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.

- عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة

- عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

- عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

- فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة

- فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية

- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

- معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

- ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

- نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

أوائل الشعبة العلمية علوم:

- أميمة محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

- حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

- زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

- كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

- كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

- محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

- محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف

- ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

أوائل الشعبة العلمية رياضيات:

- إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

- اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

- أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

- باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

- زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

- مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

- محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة - محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية

- مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة

- مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان

كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية

وجاء الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة

وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEMبمحافظة بنى سويف

بينما جاء ادهم محمود حسن فهمي الاول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية