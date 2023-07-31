مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية

فجّرت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 مفاجأة لطلاب الشعبة العلمية الذين اشتكوا من امتحان مادة الكيمياء.

وكشفت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 عن حصول 38 ألفا و715 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء.

وكان امتحان الكيمياء في الثانوية العامة 2023 آثار حالة من الغضب لدى طلاب الشعبة العلمية بسبب صعوبته الشديدة التي بلغت أن وصفوه بالتعجيزي، وقيّمه معلمي المادة بأنه الأصعب خلال آخر10 سنوات.

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصائيات نتيجة الثانوية للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد وزير التربية والتعليم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين؛ لإعلان تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 بلغ 763 ألفا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبا وطالبة الامتحانات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى رسوب 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة في نتيجة الثانوية العامة 2023 وسيعيدون الصف الثالث الثانوي.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى نجاح 589 ألفًا و723 طالبا وطالبة في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة 2023 بنسبة 78.81 في المائة، مشيرا إلى أن 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات سيؤدون امتحانات الدور الثانى في الثانوية العامة 2023.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح ارتفعت هذا العام عن العام الماضي حيث بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 نحو 74.47 في المائة بنجاح 453 ألفًا و596 طالبًا وطالبة من إجمالي 689 ألفًا و745 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات.

وحصل على الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية 4 آلاف و49 طالبًا وطالبة، وفي مادة اللغة الأجنبية الأولى 6 آلاف و131 طالبًا وطالبة، وفي اللغة الأجنبية الثانية 159 ألفا و703 طلاب وطالبات، والكيمياء 38 ألفا و715 طالبًا وطالبة، والأحياء 17 ألفا و313 طالبا وطالبة.

كما حصل على الدرجة النهائية في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 16 ألفًا و851 طالبًا وطالبة، الفيزياء 13 ألفًا و985 طالبا وطالبة، والرياضيات التطبيقية 4 آلاف و683 طالبا وطالبة، والجغرافيا 18 ألفًا و956 طالبا وطالبة، وعلم النفس والاجتماع 14 ألفًا و352 طالبا وطالبة، والتاريخ ألف و801 طالب وطالبة، والفلسفة والمنطق 26 ألفا و258 طالبا وطالبة، والرياضيات البحتة ألف و548 طالبا وطالبة.

رسالة الوزير بعد نتيجة الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بعد اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.

ووجه وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 : "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور يدعوهم للثقة في أبنائهم وتوفير لهم الحب والطمأنينة ودعم اختياراتهم أيا كانت والمساهمة في تطوير قدراتهم وتمهيد لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وتقدم وزير التربية والتعليم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.