سندات توريق بـ 859 مليون جنيه لأمان القابضة

أعلنت شركة أمان للتوريق، والتابعة لشركة أمان القابضة، تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن نجاحها في الانتهاء من الإصدار الخامس من برنامج إصدار سندات التوريق بقيمة إجمالية قدرها 859 مليون جنيه مصري من خلال شركة أمان للتوريق ش.م.م.

يُعد الإصدار ثاني الإصدارات في إطار البرنامج الأول "برنامج السندات متعدد الاصدارات للشركة" الذي يستمر ثلاثة سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، كما يُعد خامس إصدار لسندات التوريق في تاريخ شركة أمان – إذ أصدرت أمان 5 سندات توريق بقيمة إجمالية حوالي 3 مليار جنيه مصري بهدف تمويل وتنمية محافظ الإقراض.

ويُقسَّم هذا الإصدار إلى أربعة شرائح من خلال متحصلات، وحقوق مالية، ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بقروض للتمويل الاستهلاكي تم إحالتها من قبل شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. ويأتي الإصدار مضموناً ومدعوماً بحوالي 85 ألف عقد التزامات مالية محاله، تحتوي على مجموعة واسعة من القروض المتنوعة والالتزامات المالية المرتبطة بعمليات إقراض تمويل استهلاكي.

ويشار أن شركة شركة سي اي كابيتال للاستشارات المالية (CI Capital) تولت مهام المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب (Lead Arranger)، وقام البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الأول- مصر بدور ضامنو تغطية الاكتتاب (Underwriters). وقد قام بنك مصر بدور البنك المتلقي للاكتتاب وأمين الحفظ. كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة، والقيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية المحالة. وقام مكتب المتحدون (UHY- Egypt) للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب قيام شركة MERIS، الشريك الإقليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.

أعرب أحمد خليل، العضو المنتدب لشركة راية القابضة، "نحن سعداء باتمام الاصدار الثاني ضمن البرنامج الأول من اصدار سندات التوريق متعدد الاصدارات. وأشار أن هذا النجاح يمثل خطوة محورية في اطار تنفيذ الخطة النمو لشركة أمان القابضة والمتمثلة في السعي لكي تصبح شركة رائدة متكاملة للخدمات المالية تجمع بين منتجات مختلفة من الشمول المالي بما في ذلك التقنيات المالية الحديثة ، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي ، والتمويل الإسلامي وخدمات الدفع الإلكتروني والتوريق

قال حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بشركة راية القابضة، "نحن فخورون بإتمام إصدار سندات التوريق الخامسة بنجاح والتي تأتي امتداداً للصفقات الأربع الناجحة السابقة. وهي شهادة قوية على شراكاتنا طويلة الأجل والناجحة مع جميع مستثمرين أدوات أسواق الدين ونتطلع دائمًا إلى توسيع علاقتنا معهم. تعد هذه الصفقة أكبر صفقة إصدار سندات توريق في تاريخ شركة راية القابضة، ونفتخر بتغطية هذا الإصدار بحوالي ضعف حجمه، مدعوماً بثقة سوق أدوات الدين في إصداراتنا. وأضاف، "بخلاف سندات التوريق، ندرس حالياً حلولاً مبتكرة وبدائل تمويلية لتعظيم محفظة الشركة في مختلف الأنشطة المالية غير مصرفية عبر التوريق، أو التصكيك، أو التسهيلات الائتمانية البنكية."

قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لأمان القابضة، "منذ 2019، أصدرت أمان 5 سندات توريق بقيمة إجمالية حوالي 3 مليار جنيه مصري بهدف تمويل وتنمية محافظ الإقراض. كما يعد هذا أول إصدار يجمع بين محافظ محالة من قبل شركتي أمان للخدمات المالية ش.م.م. وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. هي إحدى الشركات التابعة لشركة أمان القابضة وتأسست مؤخراً في الربع الأول من عام 2023 لتتصدر عمليات الإقراض الاستهلاكي تحت مظلة أمان". وأضاف مغازي،" منذ تأسيسنا في عام 2017، نمت محافظنا بشكل ملحوظ ونحن فخورون بذلك ونتوقع أن نصل إلى محفظة قائمة تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه مصري بنهاية السنة المالية 2023 (محافظ قائمة بالميزانية العمومية، باستثناء المحافظ المحالة سابقاً بعمليات التوريق) مقسمة بين الإقراض متناهي الصغر والاستهلاكي وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الإسلامية والنانو فاينانس (القروض متناهية متناهية الصغر). مما يجعلنا الأسرع نموًا حتى الآن في سوق الخدمات المالية غير المصرفية للشركات الخاصة في مصر".