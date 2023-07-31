منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة في مدينة زويل

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن تقديم منح دراسية كاملة للمتفوقين من أوائل الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ في تخصصات جامعة العلوم والتكنولوجيا بكلياتها المختلفة.

وتضم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا: كلية الهندسة وكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي وكلية ادارة الاعمال التي ستستقبل الدفعة الاولى العام الدراسي الجديد بعد اعتمادها من المجلس الاعلى للجامعات.

رعاية مدينة زويل للمتفوقين

وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إن المدينة حريصة على رعاية المتفوقين من ابناء مصر وتوفير كل الدعم والمساندة من خلال البرامج الدراسية الفريدة بها وتقدم المنح الدراسية كليا وجزئياَ اضافة الى تخصيصها منحاً كاملة لأوائل الثانوية العامة شريطة اجتياز اختبار القبول بالجامعة التي تعتمد معايير محددة على الطالب اجتيازها ليصبح طالبا بها وتقدم هذه المنح من المؤسسات الوطنية المصرية كالبنوك ومؤسسات المجتمع المدني

وأضاف رئيس مدينة زويل أن الجامعة التي تصدرت الجامعات المصرية طبقًا لتصنيف التايمز البريطانية والعاشرة عربيا قد احتفلت حتى الآن بتخرج ست دفعات من كلية الهندسة وسبع دفعات من كلية العلوم وبلغ معدل توظيف خريجيها ٩٠٪؜ خلال الشهور الثلاثة التالية للتخرج ما يفوق المعدل العالمي إضافة الى حصول ما يقرب من ٤٠ ٪؜ من خريجيها على منح دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه بكبرى الجامعات العالمية في سابقة علمية بفضل جودة الخريجين والبرامج الدراسية بمدينة زويل

وأشاد عبدربه بجهود المدنية وباحثيها وأعضاء هيئة التدريس بها في مسيرة الحصول على الاعتماد الدولي لعددٍ من برامجها الدراسية من هيئة الاعتماد الامريكية الدولية ABET

لتصبح أول جامعة مصرية حكومية أو أهلية أو حتى خاصة تحصل على هذا الاعتماد الذي يؤهل خريجيها للعمل في افضل المجالات بدول العالم المختلفة خاصة الولايات المتحدة الاميركية

مضيفًا أن كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي التي انطلقت العام الدراسي الماضي قد شهدت اقبالا كبيرا من الطلاب المصريين لدراسة تخصصات ثلاثة في مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وان هذا العام سوف يشهد بدء الدراسة بكلية ادارة الاعمال في تخصصات أربعة لتتكامل رسالة الجامعة والهدف من انشائها بغرض تقديم أفضل مستويات تعليمية في تخصصات حديثة لخدمة اقتصاد المعرفة والعمل على اعداد جيل جديد لديه القدرة على مواجهة قضايا المجتمع في مجالات الصحة والبيئة والطاقة والمياه والاتصالات والحوسبة وغيرها

جدير بالذكر أن مدينة زويل اكتملت إنشاءاتها بمدينة حدائق أكتوبر وبها أكبر مقر أكاديمي بالشرق الاوسط مزود بأفضل وأحدث المعامل وقاعات المحاضرات والوسائل التعليمية وتستقبل الراغبين بالانضمام إليها من خلال زيارة مقر المدينة او التقديم عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمدينة عبر شبكة الانترنت