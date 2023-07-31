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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الأكاديمية العربية يزف بشري سارة لاوائل الثانوية العامة والمتفوقين من ذوي الهمم

الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

أعلن  الدكتور  إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن تخصيص منح دراسية لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بالأكاديمية بمختلف الكليات والافرع .

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الذكاء الاصطناعي 

وأوضح " عبد الغفار " أن الأكاديمية،ترحب بالاوائل وسوف تقدم لهم منح تعليمية في الأكاديمية في كل الكليات القطاع الادبي والعلمي والذكاء الاصطناعي ،  وقال  "أخص بالذكر ذوي القدرات الخاصة".

ولفت إلي أن  المتفوقين من ذوي القدرات الخاصة يعدون نماذج مشرفة ومكافحة تضرب مثلا للشباب اصحاب التحدى الذى نفخر بتواجده فى الاكاديمية  مشيراً إلي أن الأكاديمية   تعمل دائما على ضم اصحاب الارادة والتحدى من الشباب المصرى والعربي .

استراتيجية العمل داخل الاكاديمية 

وأكد "  عبد الغفار " أن استراتيجية العمل داخل الاكاديمية تعتمد على الجودة في التميز من خلال اهداف ورؤية واضحة قوامها رفع كفاءة العمل الاكاديمي بما يتوافق مع التقدم العلمي وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يشهدها العالم.

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