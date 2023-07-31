توفير منح دراسية لطلاب الثانوية العامة في الجامعة البريطانية

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، عن المنح الدراسية الكاملة والجزئية لطلاب الثانوية العامة ومايعادلها من الشهادات العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بكلياتها المختلفة للعام الأكاديمي 2023/2024 طبقًا للمجموع الحاصل عليه الطالب والكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

وأفردت الجامعة البريطانية في مصر عددًا من المنح التي يمكن أن يحصل عليها الطالب، كحصول أوائل الثانوية العامة على منح دراسية مجانية بالكامل، وحصول طلاب الشهادات الدولية على خصم 5% من المصروفات الدراسية، فضلًا عن حصول طلاب المدارس ذات الشراكه على خصم 10% لجميع الكليات عدا كلية الأسنان والصيدلة، وكذلك حصول أشقاء الطلاب المقيدين بالجامعة على خصم 10%، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى حصول الطلاب على خصم 50% في حالة وفاة الأب بعد التقديم للجامعة.

كما توفر الجامعة البريطانية في مصر حوافز خاصة بالتفوق الرياضي للمراتب الثلاثة الأولي على مستوى الجمهورية والمستويين العربي والدولي والتي تشمل خصمًا على الرسوم الدراسية يتراوح بين 10% إلى 80%، بالإضافة إلي المنح الخاصة بكل كلية وعلى الراغبين في التقديم ومعرفة معايير القبول بالجامعة، زيارة الموقع الرسمي للجامعة www.bue.edu.eg، أو زيارة مقر الجامعة بمدينة الشروق.

نبذة عن الجامعة البريطانية

وتطبق الجامعة البريطانية في مصر نظام التعليم البريطاني، كما تمنح خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والجامعات الأجنبية الشريكة وهم (London South Bank University & Queen Margaret University &The Manchester Metropolitan University) ، كما تمنح الجامعة البريطانية لطلابها فرصة لدراسة فصل دراسي بالخارج بجامعة London South Bank، الشريك البريطاني للجامعة.

وتضم الجامعة البريطانية في مصر 11 كلية وهي كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، علوم الحاسب ونظم المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

كما تضم الجامعة البريطانية في مصر نخبة من أعضاء هيئة التدريس المصريين والبيريطانين والدوليين الحاصلين على اعلى الدرجات العلمية ويتمتعون بأعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، والمؤهلين تأهيلًا عالميًا مواكبين بذلك نظام التعليم البريطاني الذي تتبعه الجامعة.