الكشف على 850 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية كلاحين بقنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن نجاح القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بقرية كلاحين قفط التابعة لإدارة قفط الصحية في توقيع الكشف الطبي علي 398 مواطن في اليوم الأول للقافلة و 455 مواطن باليوم الثاني بإجمالي 853 مواطن قد تلقوا الرعاية الصحية اللازمة القافلة.

وذكر راجي أن القافلة شملت العديد من التخصصات منها الأمراض الباطنة ، الجراحة العامة، النساء والتوليد ، الاطفال ، العيون ،الأسنان و تنظيم الأسرة. هذا بالإضافة إلي عمل العديد من التحاليل الطبية والفحوصات والأشعة للمرضي المترددين علي القافلة.

وأوضح الدكتور راجي أن مديرية الشؤون الصحية تنظم قوافل طبية متكاملة بصورة دورية تجوب بها كافة نجوع وقري المحافظة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، وذلك ضمن مشروع "حياة كريمة " التي يرعاها الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا والتي تهدف إلي رفع المناعة المجتمعية وتقديم أوجه الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.