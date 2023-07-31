مفهوم السعادة بين شوبنهاور ونيتشة.. ندوة في مكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، الإثنين، الصالون الثقافي الشهري «الرواق الفلسفي»، بحضور عماد العادلى والمهتمين بالمجال ولفيف من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام.

وسوف يتتناول اللقاء، (مفهوم السعادة بين شوبنهاور ونيتشه) ،

مفاهيم السعادة المتعددة في الفكر الإنساني ، كيف يرى شوبنهارو وهو فيلسوف التشائم الكبير السعادة وكيف يراها نيتشه فيلسوف القوة ، نقاط التماس في فكر كل منهما ونقاط الاختلاف العميقة السعادة كخبرة وممارسة لدى كل منهما ، هل زيادة الوعي تجعلنا أكثر سعادة؟ ، ماهي السعادة السلبية؟ ، نيتشه ومفهوم الإنسان الأعلى.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ، أن الهدف الرئيسى من الصالون ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.

يذكر ان عماد العادلي، مستشار ثقافي ومدير التحرير الأدبي بمركز الهالة الثقافي، ودارس للفلسفة، والحقوق من جامعة القاهرة وعين شمس، وأكمل الدراسات العليا في الفلسفة الإسلامية بمعهد الدراسات الإسلامية، ويقوم بتقديم سلسلة لقاءات فكرية وفلسفية، بكبرى المكتبات والجامعات المصرية، بهدف طرح الأفكار الفلسفية بصورة بسيطة لتناسب المتلقي غير المتخصص، فضلاً عن عرض تاريخ الفلسفة والفلاسفة بشكل منهجي يناسب المتلقي الراغب في فهم الأفكار الفلسفية ومعرفة التاريخ الفلسفي.