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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مجلس جامعة الأزهر يسلم شهادات الاعتماد لعدد من كليات الجامعة

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

كرَّم مجلس جامعة الأزهر عددًا من كليات الجامعة الحاصلة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، خلال السنة الأخيرة.

وقدم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الشكر لعمداء  وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكليات الحائزة على شهادات الاعتماد، وللدكتور علاء عشماوي، رئيس هيئة الجودة والاعتماد، وللدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري؛ لحسن تعاونهم مع الجامعة.

وقام رئيس الهيئة بتسليم الشهادات للسادة العمداء: الدكتور عبدالفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم، والدكتور نبيل زاهر، عميد كلية أصول الدين والدعوة المنصورة، والدكتور عادل طنطاوي، عميد كلية اللغة العربية المنصورة، والدكتور محمد البيومي، عميد كلية أصول الدين الزقازيق، والدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بالقاهرة، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة بنين.

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