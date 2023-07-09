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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إلغاء منهج "اكتشف" للصفوف الابتدائية في العام الدراسي الجديد. الحكومة تكشف الحقيقة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحا أن منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية المقرر للعام الدراسي القادم2023/2024 كما هو دون أي تغيير أو اختلاف عن العام الدراسي السابق.

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وأشار إلى أن منهج" Discover" يساعد على تنمية مهارات الإبداع والتواصل لدى الطالب حيث يعمل على دمج تخصصات مختلفة مثل العلوم والرياضيات والدراسات واللغة العربية في شكل موضوعات دراسية تتناول مجموعة من المعارف و المهارات والقضايا التي تساعد الطالب على تحقيق نواتج التعلم، مُناشدا أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق  وراء هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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