«الكهرباء»: التنسيق مع المحليات لتأمين التغذية الكهربائية للمساجد الكبرى

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم التنسيق مع المحليات على مستوى الجمهورية لتأمين التغذية الكهربائية للمساجد الكبرى، والساحات ومناطق التجمعات والحدائق والمتنزهات، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما شدد شاكر على توفير ماكينات الديزل فى المساجد منعاً لحدوث لأى طوارئ أو أى أعطال فى ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم التنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من الفنيين للاستعانة بهم فى حالة حدوث أى أعطال فنية داخل العاصمة وخاصة فى أماكن التجمعات للاحتفال بالعيد.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت وقف أعمال الصيانة الدورية خلال أيام العيد بالكامل، وتخصيص غرف عمليات بكل شركة للمتابعة، وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة وحل شكاوى المستهلكين الفنية بأقصى سرعة وبأعلى جودة.