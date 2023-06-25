عاجل
السيسي يستقبل رئيس وزراء الهند بقصر الاتحادية المسابقات المركزية.. ننشر رابط بوابة الوظائف الحكومية
الأحد 25 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حقيقة تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏والمعاهد

قواعد التنسيق
قواعد التنسيق

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة الأنباء المتداولة على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية.

txt

حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية مع مد إجازة عيد الأضحى 

txt

حقيقة تعليق البريد المصري طلبات الشحن للعملاء

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هي وفقًا لما هو متبع خلال السنوات السابقة، مُناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

مواد متعلقة

حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية مع مد إجازة عيد الأضحى 

حقيقة تعليق البريد المصري طلبات الشحن للعملاء

انخفاض العجز التجاري غير البترولي بنسبة 31.4%

28.6 % من المواطنين يرون الذكاء الاصطناعي خطراً في المستقبل

حقيقة وجود عجز في السلع الغذائية بالأسواق

مصر التاسع عالميًا في مؤشر السفر الإسلامي
الجريدة الورقية