يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعد انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات أمس الثلاثاء.

تبدأ عملية المراجعة النهائية ورصد الدرجات لتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في شكلها النهائي، إذْ وصلت الكنترولات إلى المرحلة الأخيرة من أعمال التصحيح الإلكترونى، على أن يكون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في المواعيد التي تم إعلانها سابقًا من قبل الوزير الدكتور رضا حجازي بداية أغسطس المقبل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023:

يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، أو عن طريق الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2023، والذي ستعلنه وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، أو عبر بوابة الثانوية العامة التابعة لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: https://emis.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023:

الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــا.

إدخال اسم الطالب رباعي.

كتابة رقم الجلوس.

إدخال البريد الإلكتروني لطالب نتيجة الثانوية العامة.

كتابة رقم هاتف صحيح.

الضغط على عبارة "سجل الآن".

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة:

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أعلن في وقت سابق عن أن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

كما كشف وزير التربية والتعليم عن أن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ وصلت إلى 90.2%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ، فيما وصلت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.