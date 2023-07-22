"فاجنر" تمرد بالتنسيق مع الكرملين للانتقال إلى بيلاروسيا

قال عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن وصول 5 آلاف مجند من فاجنر إلى بيلاروسيا، يشير بوضوح إلى أن قائد فاجنر، تمرد بتنسيق كامل مع الكرملين لخداع العالم، وكان مجرد خطوة للانتقال لحدود بيلاروسيا، ومؤشر على احتمالية اتساع جبهة الحرب، تحسبا لأي خسائر تتكبدها القوات الروسية.

فاجنر

وأضاف عماد أبو الرب، أن وجود قوات فاجنر ستشكل ورقة ضغط جديدة إذا شن هجوم على أوكرانيا من بيلاروسيا، أو بمثابة توجيه رسائل حادة للناتو أن روسيا لن تسمح بتهديد حدود بيلاروسيا بشكل أو بآخر.

أما عن مخاوف بولندا من قوات فاجنر، وأن يكون تمهيد لفتح جبهة جديدة بين بولندا وبيلاروسيا، قال أبو الرب، إنه احتمال ضعيف ومستبعد، لأنه لا توجد مناورات على الحدود، إما إذا وجدت مناورات عسكرية على حدود أوكرانيا أو بولندا، يعني أننا على أعتاب حرب جديدة في المنطقة.

وبشأن اتهام روسيا لأوكرانيا باستهداف بيلجورود بـ21 قذيقة عنقودية، قال أبو الرب، إنه لا يستطيع التأكد من ذلك، لكن الجالية العربية تؤكد ضرورة التزام الأطراف بقوانين الحرب، وتحث الجميع والمؤسسات الدولية والدول التي لها حراك في الوساطة أن تقوم بدورها.

أعلنت بولندا، إنها حشدت تشكيلات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا مع تنامي المخاطر في الشرق، وذلك تحسبا لتهديدات محتملة من مجموعة فاجنر، التي باتت تتمركز في بيلاروسيا.

وكانت وزارة الدفاع البولندية قد أعلنت استعدادها لكل السيناريوهات بعد الإعلان عن مناورات مشتركة بين بيلاروسيا ومجموعة فاجنر بالقرب من الحدود مع بولندا.

بدوره، أعرب الكرملين عن قلقه بشأن نقل قوات بولندية إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن إعادة انتشار لواءين على الحدود مع بيلاروسيا يثير القلق، وتابع: في الواقع هذه «عدوانية» بولندا تجاه كل من روسيا وبيلاروسيا.

استفزاز بلا شك

أمين اللجنة الأمنية زبيغنيو هوفمان قال اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء البولندية الرسمية:

اللجنة قررت في اجتماع نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود مجموعة فاجنر في بيلاروسيا.

قال إن "التدريب أو التدريبات المشتركة لجيش بيلاروسيا ومجموعة فاجنر هو بلا شك استفزاز".

أضاف "قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة.. لذا قرر وزير الدفاع ورئيس اللجنة ماريوش بواشتاك نقل تشكيلاتنا العسكرية من غرب إلى شرق بولندا".

قال أشخاص يعيشون بالقرب من الحدود البولندية مع بيلاروسيا أمس الخميس إنهم سمعوا إطلاق نار وطائرات هليكوبتر بعد وصول مجموعة فاجنر لتدريب القوات الخاصة من بيلاروسيا، مما زاد مخاوفهم من أن تصل الحرب الأوكرانية إليهم.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا أمس الخميس إن عناصر فاجنر بدأوا بتدريب القوات الخاصة في منطقة عسكرية على بعد أميال قليلة من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال وزير الدفاع بواشتاك في وقت سابق من هذا الشهر أن بولندا بدأت في نقل أكثر من 1000 جندي إلى شرق البلاد.

وفي بداية الشهر قالت بولندا إنها سترسل 500 شرطي لتعزيز الأمن على الحدود مع بيلاروسيا.

كان رئيس مجموعة فاجنر، يفغيني بريغوجين، قد ظهر في مقطع مصور، يوم الأربعاء، وهو يرحب بمقاتليه في بيلاروس، ويخبرهم أنهم لن يشاركوا في حرب الكرملين على أوكرانيا في الوقت الحالي، موضحا أنه يجري تجميع قوتهم من أجل التركيز على أفريقيا، وذلك أثناء تدريب الجيش البيلاروسي.

وقال بريغوجين، الذي وافق على الانتقال إلى بيلاروس كجزء من صفقة لإنهاء تمرد مسلح شنه في أواخر الشهر الماضي بغية الوصول إلى موسكو، إن ما يحدث مع القوات الروسية على جبهة أوكرانيا هو "وصمة عار" وأن مجموعته لا تريد أن تكون جزءا منه، على حد قوله.

ونشرت مينسك صورا لمدربين ملثمين من فاجنر وهم يقومون بتدريب الجنود البيلاروسيين على استخدام مركبات مدرعة والطائرات المسيرة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية.

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