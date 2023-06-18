التعليم توجه رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء اختبارات القدرات لبعض الكليات جاء عقب دراسات مُتأنية من لجان القطاع المعنية التي ارتأت عدم وجود داعٍ لاختبارات القدرات لهؤلاء الطلاب

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم أن الكليات التي تم إلغاء القدرات لها هي كليات الإعلام والتمريض والمعهد الفني للتمريض والمعاهد الفنية والصحية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم.

استمرار الاختبارات لكليات معينة

وأضاف: "بالنسبة للكليات التي تحتاج مهارات معينة مثل تربية فنية وتربية موسيقية وتربية نوعية وتربية رياضية فلابد لها من اختبارات قدرات بنفس قواعد العام الماضي".

وتابع: "المجلس الأعلى للجامعات يناقش كل عام قبل بدء التنسيق قواعد القبول التي يتم على أساسها موسم التنسيق القادم، وهي مجرد قواعد تخرج للوزير رضا حجازي ووفقا لذلك يتم عمل المطبوعات والأدلة للطلاب مع الشهادات العربية والأجنبية".

رسالة طمأنة للطلاب

وتحدّث عن تنسيق الثانوية العامة لهذا العام، قائلاً: “بطمن ولادنا مكتب التنسيق سيكون بنفس قواعد العام الماضي وليس به تغيير، حتى أن العام الحالي تم التخفيف على الطلاب بإلغاء امتحانات القدرات لبعض الكليات”

ووافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه اليوم السبت بجامعة قناة السويس على إجراء اختبارات القدرات لكل الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي (التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة) وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.



وأكد المجلس إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم) وإلغاء الاختبارات (المعرفية) واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

صرح بذلك الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موضحا أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات والملفات الهامة، منها أهمية نشر الوعي بين طلاب الجامعات بالتحديات المجتمعية، مثمنًا كافة الجهود المبذولة من جانب الجامعات في هذا الصدد، من خلال عقد الندوات، والمحاضرات، وبرامج التوعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الحرم الجامعي.

كما استعرض المجلس تقريرا حول أنشطة وإنجازات الجامعات في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإطلاق القوافل التنموية الشاملة، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وسبل الاستفادة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ خطط الجامعات للعام 2023 بشأن إطلاق القوافل التنموية الشاملة في التخصصات (الطبية، التمريضية، البيطرية، الزراعية) بما يحقق رؤية مصر 2030.