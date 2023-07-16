رئيس جامعة الفيوم يشهد فعاليات الملتقى التوظيفي الثاني بكلية الهندسة

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الملتقى التوظيفي الثاني بكلية الهندسة، وذلك اليوم الأحد الموافق 16 يوليو بقاعة المؤتمرات بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف صبري العطار، عميد كلية الهندسة ورئيس الملتقى، والدكتور إسلام الهلالي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من السادة عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وممثلو شركات ومؤسسات سوق العمل وطلاب وخريجي الكلية.

أوضح الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، أن الملتقى يأتي في إطار رؤية الجامعة لمبادرات التشغيل والتدريب لطلابها وخريجيها، وتوافقًا مع خطة الجامعة في سعيها الدائم لتطوير المنظومة التعليمية وفق متطلبات سوق العمل، كما أن الملتقيات التوظيفي تعد أحد جسور التعاون لربط مخرجات العملية التعليمية وما تشهده من تطوير وتأهيل دائم لمؤسسات سوق العمل.

وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على استحداث كل متطلبات التأهيل للخريجين حيث تم إنشاء مركز التدريب المهني لتأهيل وتدريب طلاب الجامعة على اكتساب المهارات العملية لخلق بيئة اتصال بين الطالب وسوق العمل خلال فترة الدراسة، معلنًا أن الجامعة بصدد الإعداد لتنظيم منتدى جامعة الفيوم للاستثمار والعمل الحر على مستوى كليات الجامعة، وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية والشركات والمؤسسات الكبرى والذي يعد أكبر حدثًا للخريجين على مستوى الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور عرفة صبري حسن، أن الملتقى يسهم فى تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، مضيفًا أن كلية الهندسة تعمل منذ تأسيسها على الارتقاء بمستوى التعليم والتأهيل، وأن خريج كلية الهندسة يشهد له دائمًا بالتميز والكفاءة والمهارة، متمنيًا أن تكون مخرجات الملتقى عاملًا مساهمًا في تلقي الخريج كل أوجه الدعم من المؤسسات المشاركة بالملتقى.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف العطار، أن إدارة الجامعة تحرص على تواصل الخريج مع سوق العمل لإكمال مثلث التواصل المشترك بين الجامعة والخريج وسوق العمل لخلق رابط حقيقي يعمل على إبراز مهارات الخريجين وعرض أفكارهم ومشروعاتهم الدالة على تميز خريجي كلية الهندسة، وهو ما تهتم به إدارة الكلية لتطوير وتأهيل وإعداد طالب الكلية وفق متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور إسلام الهلالي، أن الملتقى التوظيفي يهدف إلى دعم التقارب بين الدراسة الأكاديمية والمؤسسات النشطة بسوق العمل، ويشارك هذا العام 15 مؤسسة من الشركات الكبرى العاملة في مجالات مختلفة، والتي نسعد بتواجدها مع الطلاب وتعاونها في مجال العمل والتدريب.

وأكدت الدكتورة علا عبدالرحيم، مدير مركز متابعة الخريجين أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف، على مستوى الجامعة لإتاحة فرص العمل والتدريب الميداني لإكساب الخريجين الخبرات اللازمة ويشارك في ملتقى هذا العام عدد كبير من الشركات العاملة في مجالات الهندسة المختلفة، حيث تعرض الشركات فرص التوظيف والتدريب لطلاب وخريجي كلية الهندسة.

هذا وقام رئيس الجامعة والحضور، إهداء دروع التكريم للمؤسسات المشاركة ومشروعات التميز للخريجين.

رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض المؤسسات المشاركة بالملتقى التوظيفي

وفي الختام افتتح رئيس الجامعة معرض المؤسسات المشاركة بالملتقى لعرض أعمال الشركات المختلفة، وقام الخريجوا بعرض ابتكاراتهم ومشروعات الأقسام العلمية بالكلية.