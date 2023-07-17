طهيو و القاضى يوقعان بروتوكول التعليم والتثقيف الصحى والعلمى بالإسكندرية

وقعت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد العالي للصحة العامة في جامعة الإسكندرية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والتثقيف الصحي.

وقالت «القاضى»، أن البروتوكول يأتى إيمانًا بتكامل الخدمات وتبادل الخبرات بين مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية من أجل رفع كفاءة الكوادر الطبية في مجالات الصحة العامة (صحة الأسرة- الوبائيات- إدارة المنشآت الصحية- الجودة- التثقيف الصحي)، وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي والتثقيف الصحي.

وقالت «طهيو»، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى التعاون في مجال الأبحاث الميدانية والاكلينيكية بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية التي تعود بالنفع على المواطنين ودعم متخذي القرارات بالأدلة العلمية وكذلك أنشطة مجتمعية وقوافل طبية وندوات لرفع الوعي الصحي للمواطنين والمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك. واتفق الطرفان على تفعيل حملة ١٠٠ يوم صحة بالمعهد العالي للصحة العامة.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتورة حنان انور، وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة هناء عبدالرحيم مدير عام الطب الوقائي والدكتورة مها حسيب مدير ادارة الثقافة الصحية والدكتورة ضحى حجاج مدير ادارة التدريب والدكتورة مي حسين مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية.

وفى سياق متصل، شاركت مديرية الصحة، ممثلة في إدارة الثقافة الصحية وإدارة الإعلام والتربية السكانية، في الدورة التدريبية المنعقدة من خلال الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، تحت عنوان «التربية الإيجابية».

ويعقب المشاركة تنفيذ خطة تدريبية بمحافظة الإسكندرية تشمل عدد ٤٠ متدرب من فرق الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية، على أن يقوم جميع المتدربين من الإدارتين بتوعية عدد ٤٦٠٠ مواطن من الفئات المستهدفة، في القطاعات المختلفة، من خلال ندوات وتدريبات ممنهجة على مدار ثلاثة أشهر .