لا شكاوى لأصحاب المصانع من انقطاع الكهرباء.. البنية التحتية الحل

تأثير انقطاع الكهرباء على الصناعة، لم يكن واضح خلال الساعات الأخيرة، حيث إنه لم يصدر أي بيان أو شكاوى من قبل المؤسسات الصناعية الكبرى، وهو ما لاحظناه خلال الفترة الأخيرة، حيث إن الدولة المصرية وفرت للمصانع بنية تحتية من الكهرباء بشكل قوي.

انقطاع الكهرباء دعوة للاقتصاد غير الرسمي

وأكد د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن ظاهرة انقطاع الكهرباء كانت انتهت منذ فترات طويلة، ولكنها عادت مرة أخرى بسبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد ودول العالم، مما أدى إلى تخفيف الأحمال بخصوص المنازل، مشددًا على أنه وبالنسبة للقطاع الاقتصادي والمصانع لم يكن هناك أي شكاوى من المستثمرين خلال الفترة الأخيرة ومع عودة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي.

التيار الكهربائي

وأوضح "جاب الله"، أن ظاهرة تخفيف الاحمال تتركز على المنازل وليس النشاط الصناعي، إلا أن انقطاع التيار الكهربائي بالعمارات السكنية تأثير سلبي، لما تحتوي هذه العقارات السكنية على عيادات طبية والعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي يأثر عليها انقطاع الكهرباء بالسلب.

وأضاف أنه لا يمكن التحدث عن حجم تأثير انقطاع الكهرباء على الاقتصاد على وجه الدقة، حيث إن الظاهرة جديدة وتحتاج إلى وقت للدراسة، مشددًا على أنه لا يمكن أن يتوقع تأثير انقطاع التيار الكهربائي على النشاط الاقتصادي، ولم يخرج أي شكاوى من كبار المستثمرين والمصنعين خلال الفترة الأخيرة.