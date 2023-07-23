حارس الإنتاج يدعم صفوف رايه رسميًا

يواصل نادي رايه بقيادة حسام عبدالعال تدعيم صفوف الفريق الاول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات دوري المحترفين الموسم القادم 2023/2024.

وتعاقد رايه مع محمد موسى حارس مرمي الإنتاج العربي رسميا في صفقة انتقال حر .

ووقع محمد موسى لنادي رايه لمدة ثلاثة مواسم قادمه بداية من الموسم القادم.

وابدي محمود شفيق مدرب حراس المرمي المنضم حديثا للجهاز الفني اقتناعه بقدرات اللاعب وطلب بانضمامه لصلوف الفريق.

محمد موسي صاحب ال27 عام من ناشئين الاهلي و سبق له اللعب في صفوف وادي دجله في الدوري الممتاز ثم انتقل لنادي الإنتاج الحربي ولعب له لمدة خمس مواسم بالدوري الممتاز.

وكان نادي رايه قد نجح في التعاقد مع حسام عبد الواحد نجم الشرقية للدخان في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين.

كما نجح نادي رايه في ضم حسام حسبو حارس مرمي بايونيرز وحسام حسبو حارس مرمي بايونيرز وأحمد لالا لاعب السكة الحديد .

ومن المنتظر أن يعلن نادي رايه عن الصفقات الجديدة خلال الأيام المقبلة بعد اتمام اجراءات التعاقد مع اللاعبين الجدد.

وجاء التعاقد مع مجموعة اللاعبين سالفة الذكر بعدما ابدي حسام عبدالعال المدير الفني اقتناعه بقدراتهم وطالب الإدارة بضرورة التعاقد معهم.