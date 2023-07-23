إنطلاق أولي فعاليات القوافل الثقافية بقري البحيرة

انطلقت أولي فعاليات القوافل الثقافيه والمسرح المتنقل للقري الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بالبحيرة، حيث نظم فرع ثقافة

البحيرة برئاسة محمد البسيوني ،أولى تلك الفعاليات بقرية البوصيلي بمركز رشيد ، والتى بدأت بمجموعة من الورش الفنية المتنوعة للأطفال منها ( ورشة خرز وعمل اسوره وخاتم - ورشة رسم وتلوين - ورشة فوم جليتر وعمل تيجان للأطفال - ورشة حكي عن التلوث والوقايه منه - ورشة تلوين علي الوجه - ورشة اكتشاف مواهب علي المسرح)

وكان الختام مع العرض الفني لفرقة مصطفي كامل للموسيقي العربيه بقيادة المايسترو أحمد شوقي، وتغنت الفرقه بمجموعة كبيرة من الاغاني الوطنية والطربية منها كوكتيل وطني .. اغلي اسم في الوجود ..ياحبيبتي يامصر ..احلف بسماها ..هوي ياهوي... اما براوه ...كعب الغزال ...علي عش الحب ..انا هنا يا ابن الحلال ..اي والله ..علي رمش عيونها ..جميل واسمر وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور من أهالي قرية البوصيلي.