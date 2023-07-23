أنشطة رياضية متنوعة بالمراكز الشبابية في قنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، بالتعاون مع إدارة شباب نقادة، ومركز شباب دنفيق، مشروع التدريب على الحرف التراثية، ضمن خطة نادي الفتاة بالمركز، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و مصطفى حسين أبو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا و محمد عبد الرحيم وكيل المديرية للشباب و سلمي عبد الله .

كما نظم مركز شباب مدينة أبو تشت، مسابقة في خماسي كرة القدم، وأكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه المشروعات، مضيفاً انها تساعد علي تنمية مهارات الشباب وخلق جيل قوي.

وأشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز الشباب في جذب الشباب وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة.

وقال رجب عبداللاه رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة علي أهمية الاشتراك في كل المجالات والأنشطة، وأوضح علام محمد خلف الله مدير مركز شباب مدينة أبوتشت، ان هذا المشروع ضمن خطة النشاط الرياضي خلال الفترة الاولي.

ونظم مركز شباب الكرنك التابع لادارة شباب ابوتشت، مسابقة اللياقة البدنية، وأكد مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية ممارسة الرياضة بمراكز الشباب وجذب الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، بالتعاون مع أدارة شباب فرشوط، و مركز شباب القبيبة، دورة رياضية في تنس الطاوله (ذكور) بحضور عدد كبير من الاعضاء وتم تقسيم المشاركين الى مجوعات فردى وتبارى المشاركين من أجل الحصول على المراكز الأولى بهدف رفع اللياقة البدنية والرياضية وتشجيع روح التنافس بين الأعضاء وتم توزيع جوائز على الفائزين.