شروط الالتحاق بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (فيديو)

كشف الدكتور أحمد النعمان مدير مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، شروط الالتحاق بمدرسة العربي مؤكدا أن المدرسة في محافظة المنوفية بالتالي يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الاعداية من إدارة بنها أو قوسنا التعليمية، ودرجة الالتحاق بها 230 درجة من 280.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامح مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور عبر قناة etc المذاع مساء الاحد أنه بعد تقديم الطالب للالتحاق بـ مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية يتم عمل اختبار قدرات، ومقابلة شخصية، واختبار طبي، وفترة معايشة داخل المدرسة، وبعد قبول الطالب يدرس في المدرسة 3 ايام ليس تعليم فقط وانما تشمل الدراسة بعض الا نشطة والبرامج ، فضلا عن تدريب يومين في المصنع.

تنسيق المدرسة يثبت كل عام تغير نظرية المجتمع للتعليم الفني في مصر



وأكد أن تنسيق مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية يثبت كل عام تغير نظرية المجتمع للتعليم الفني في مصر، مؤكدًا أن المدرسة تستقبل سنويًا تقديمات للطلاب تتجاوز الف طالب إلا أن المدرسة تقبل العدد المتاح في فصولها.