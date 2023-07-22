مركز شباب ابوحمودي ينظم مسابقة في دوري خماسي كرة القدم

نظم مركز شباب أبو حمودي التابع لإدارة شباب أبو تشت، مسابقة في خماسي كرة القدم، وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور صدقي ابو عايد مدير عام إدارة شباب أبو تشت.

وأكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، أهمية هذه المشروعات وانها بتساعد علي تنمية مهارات الشباب وخلق جيل قوي.

وأشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت، إلى دور مراكز الشباب في جذب الشباب وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة.

وقال رجب عبداللاه رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة علي أهمية الاشتراك في كل المجالات والأنشطة.

وأوضحت امل محمد سليمان مديرة مركز شباب أبو حمودي، ان هذا المشروع يأتى ضمن خطة النشاط الرياضي خلال الفترة الاولي.