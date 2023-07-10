مسابقة دينية فى حفظ القران الكريم بمركز شباب أبو حمودي بقنا

نظم مركز شباب ابوحمودي التابع لإدارة شباب أبوتشت بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، مسابقة الدينية فى حفظ القران الكريم في نصف القرآن الكريم وربع القرآن الكريم للطلائع، وذلك ضمن خطة النشاط خلال الفترة الاولي .

وأكد مصطفي ابو جبل وكيل مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية حفظ كتاب الله، فيما اشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي فهم آيات القرآن الكريم فهما صحيحا والبعد عن والتشدد.

وقال رجب عبداللاه محمد مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي عدم الإبتعاد عن كتاب الله وسنة رسوله الكريم، واعرب الشيخ عمر عبدالعزيز، عن مساهمة المسابقات بشكل كبير علي حفظ القرآن الكريم وتلاوته بالقراءة الصحيحة وحرص الطلائع علي المنافسة.

وقالت امل محمد سليمان مديرة مركز شباب ابوحمودي علي ان هذه المسابقة ضمن خطة النشاط واشترك في المسابقة 15 طليعا وتم تسليم الجوائز علي الفائزين وشهادات التقدير .

يأتي هذا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا و مصطفي أبوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب و أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب أبوتشت بمركز شباب خوالد ابوشوشة يشارك في الحفل الختامي لفرق الجوالة والجوالات.

وفى سياق متصل، نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بقنا، الحفل الختامي لفرق الجوالة والجوالات لجميع الادارات بالصالة المغطاة، وذلك بمشاركة فريق جوالة مركز شباب الخوالد.

وأكدت ساريه موسي مسؤل الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة علي أهمية هذه المشروعات وخلق فرص التنافس وعلي التفكير خارج الصندوق، وأشار رجب عبداللاه محمد مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي ان الشباب لديهم افكار مبتكرة وجديدة وان مراكز الشباب هي التي تتبني هذه الأفكار وخروجها الي النور وتسليط الضوء عليها.

وقال عبداللاه صبره مدير مركز شباب الخوالد علي ان هذا المشروع مشروع مجتمعي خدمي، وتم تنفيذه علي مدار اكثر من ثلاثة أيام إعادة تأهيل لتندة ودهانها لاستراحة والاستظلال بها في الجور الحار ومن المطر، وذلك خلال مرحلة ما قبل التنفيذ وأثناء التنفيذ وبعد التنفيذ بمشاركة فريق جوالة المركز وتم دعم هذا المشروع من قبل وزارة الشباب.

ياتي هذا تحت رعاية الاستاذالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب وانور محمد صدقي مدير عام الإدارة.