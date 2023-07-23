وزيرة التخطيط: مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات

خلال مشاركتها بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك

شهدت فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك والمنعقد تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات"؛ نشاطًا مكثفًا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لها من الوزارة والذي ضم الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، حيث تمت المشاركة في عدة أحداث ولقاء عدد من المسئولين لبحث سبل التعاون في مجموعة من الملفات.



وفي بداية مشاركاتها؛ ألقت الدكتورة هالة السعيد كلمة مصر في افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى، حيث أوضحت خلالها أن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وأن الحكومة المصرية تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات، وأكدت إيمان الدولة بأن ذلك يمثل أداة أساسية لتمكين السلطات المحلية من دعم تحقيق الأهداف التنموية.



وافتتحت الدكتورة هالة السعيد الحدث الجانبي الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعنوان "تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة" وذلك بالتعاون بين وحدة التنمية المستدامة بالوزارة مع البعثات الدائمة لجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية باكستان الإسلامية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) واللجنة الأوروبية للأقاليم (الاتحاد الأوروبي)، حيث استعرضت خلال كلمتها مراحل إعداد التقارير المحلية الطوعية التي توضح التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، والتي تمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم 3 محافظات مصرية -كمرحلة أولى- هي بورسعيد والفيوم والبحيرة في تطوير أول مراجعات محلية طوعية (VLRs). كما أكدت أن عملية إعداد تلك التقارير يساعد في دعم التحولات السياسة على مستويات مختلفة، كما يمكن للأولويات المحلية المحددة في التقارير أن توجه عملية التخطيط الاستراتيجي وتساهم في تخصيص الاستثمارات العامة لأهداف التنمية المستدامة.



كما شاركت الدكتورة هالة السعيد في الحدث الجانبي الذي نظمته وزارة الإسكان والتنمية العمرانية البحرينية بعنوان "حلول مبتكرة ومستدامة لتوفير السكن الملائم"، حيث استعرضت خلاله جهود مصر للتغلب على التحديات المتزايدة في قطاع الإسكان، وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية في التنمية الحضرية، مثل زيادة المساحة العمرانية، وتحسين جودة البيئة الحضرية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.



وتضمنت نشاطات وزيرة التخطيط؛ المشاركة في الحدث الجانبي الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "تخطي الحدود: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، حيث أشارت إلى جهود الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، موضحة أن مصر لديها العديد من أولويات التنفيذ للتحول الرقمي التي تتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تدعم أجندة التحول الرقمي في مصر مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.



والتقت الدكتورة هالة السعيد خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة مجموعة من الشباب المصري أعضاء “Youth Major group” حيث استعرضت خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، ودور صندوق مصر السيادي كذراع استثماري للدولة، وجهود دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وعبر الشباب المشارك بالحدث عن امتنانهم وحرص وزيرة التخطيط على التواصل معهم، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة بالمعلومات المهمة حول جهود التنمية في الدولة المصرية.



وخلال فعاليات المنتدى؛ عقدت الدكتورة هالة السعيد مجموعة من اللقاءات الثنائية لبحث سبل التعاون، حيث شملت تلك اللقاءات على المستوى العربي؛ لقاء كل من نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، و آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، واجتمعت مع فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، كما التقت الدكتور خالد المهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت.

وعلى المستوى الدولي؛ اجتمعت الدكتورة هالة السعيد مع عدد من مسئولي منظمات الأمم المتحدة، شملت لقاء أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، حيث استعرضت معها جهود مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وناقشت قضية تمويل التنمية، و سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والذي استعرضت خلاله جهود ومبادرات دعم المناخ، والسيدة/ لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، والسيدة/ ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، و لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، و أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعبد الله الدردري، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.



كما اجتمعت وزيرة التخطيط؛ بالدكتورة رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وأكدت خلال اللقاء أن قضية تمويل التنمية لا تزال في مقدمة أولويات مصر الوطنية والدولية وتتطلب تعاون جميع أصحاب المصلحة، وبحثت سبل التعاون مع وزير الحكم المحلي والتنمية الإقليمية بالنرويج.



وفي نهاية مشاركتها؛ وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر إلى السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وإلى السادة أعضاء بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة على المجهود المبذول والمشاركة المتميزة في فعاليات المنتدى.