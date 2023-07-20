منتدى الاستشاريين المصريين يستقطب متخصصى الاتصالات والتكنولوجيا الذكية

اختُتمت فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الاستشاريين المصريين CAIRO CONSULTANCE FORUM، تحت شعار التصميم من أجل الاستدامة، وسط إقبال كبير من الاستشاريين والمهتمين بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذكية، على مدار يومين، تحت رعاية وزارة التعليم العالى.

وقالت المهندسة رشا يوسف، مديرة فريق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشركة IT EVENTS المنظمة للمنتدى، إن المنتدى نجح فى نسخته الحالية فى جذب أعداد كبيرة من المهتمين بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذكية، خاصة فى ظل المشاركة القوية والفعالة لجميع أطراف المنظومة.

وأشارت إلى أن المنتدى ناقش فى جلسات متنوعة على مدار يومين، إضافة إلى وجود لجنة استشارية برئاسة الدكتور محمد توفيق المدير التنفيذى لشركة TIA الاستشارية، وعضوية المهندس خالد سعدى مدير إدارة التيار الخفيف فى جماعة المهندسين الاستشاريين، والمهندس جوزيف سيدهم مدير وحدة الأعمال الميكانيكية والكهربائية لـشاكر جروب، والمهندس عبدالحميد جمال مستشار البنية التحتية للمدن الذكية، والمهندس محمد عبدالمنعم مستشار الاتصالات لدى الاستشاريين زهير فايز وشركاه.