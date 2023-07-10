برنامج عاملة شغل يدخل عالم التكنولوجيا

أطلقت شركة بيبسيكو مصر النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل" تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع إنجاز وبتمويل من مؤسسة بيبسيكو، بهدف زيادة تمثيل المرأة في الوظائف التي يغلب عليها الحضور الذكوري مثل مجالات المبيعات وقطاع العمليات والمصانع، وأخيرا مجال التكنولوجيا الذي تم إضافته هذا العام بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة فودافون مصر.

تأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

تأتي هذه النسخة في نطاق أكثر شمولاً، حيث تهدف إلى زيادة عدد المستفيدات بنسبة 100% بما يمثل 1200 مشاركة وهو ضِعف الرقم المستهدف في النسخة الأولى. ذلك بجانب توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف من خلال الشراكات الجديدة التي يشهدها البرنامج لأول مرة مع مختلف شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.

قال محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال أفريقيا: "تأتي النسخة الثانية من برنامج -عاملة شغل-في إطار حرصنا على تمكين المرأة في سوق العمل من خلال تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، بجانب تحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف في كل القطاعات والمجالات بالتحديد التي يغلب عليها الحضور الذكوري".

أضاف أن بيبسيكو مصر حرصت خلال هذه النسخة على عقد العديد من الشراكات لأول مرة في البرنامج مع مختلف شركات القطاع الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تحقيق تأثير إيجابي أكبر وأعمق على المشاركات، بجانب توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف للفتيات.

تابع يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا: " تمكين المرأة هو أساس بناء مجتمع مزدهر ومستدام. في بيبسيكو، نؤمن إيمانًا راسخًا بأن تمكين المرأة لا يقتصر على داخل الشركة فقط بل يمتد إلى المجتمعات التي نعمل بها. ففي النسخة الثانية من برنامج عاملة شغل، نتخذ خطوات جريئة نحو إحداث تأثير ملموس في حياة السيدات من خلال تزويدهن بالأدوات والموارد والدعم اللازمة للتغلب على الحواجز وتحقيق إمكاناتهن. ومن خلال قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، سنعمل معًا على تمكين السيدات، وتوظيف إمكاناتهن غير المستغلة، لخلق مستقبل تتمتع فيه كل امرأة بالحرية في الحلم وتحقيق القيادة ".

قالت دينا المفتي، مؤسس ورئيس مجلس امناء مؤسسة انجاز مصر، إن برنامج -عاملة شغل-يساهم بشكل كبير في دفع طموح البنات إلى الأمام وتحقيق أحلامهن الخاص بمستقبلهن المهني. نهدف من خلال البرنامج إلى تمكين وتنمية قدرات الفتيات حديثات التخرج. نحن واثقون أن الشابات قادرات على أداء المهام الوظيفية والتفوق في جميع المجالات وأن لهن دور أساسي في النهوض بالمجتمع المصري والأسرة المصرية. مؤسسة إنجاز مصر تأسست من أجل تمكين الشباب المصرى وتنمية مهاراتهم ليكونو عماد مصر فى المستقبل.

أضاف أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون مصر، إن هذه النسخة من مبادرة "عاملة شغل" تركز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات، وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، خاصة في القطاعات التي تقل فيها مساهمة المرأة، ومن خلال مشاركتنا في مبادرة عاملة شغل لتدريب 1200 فتاة، تركز فودافون مصر على تعزيز قيادة مسار تنموي جديد وهو "المسار التكنولوجي" من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، كما نهدف إلى توفير فرص تدريب لنحو 50 فتاة في وظائف تكنولوجية و في مجال المبيعات في فودافون مصر، لتعزيز التطور المهني والأكاديمي لهن، وهو ما يتوافق مع رؤية فودافون مصر وإيمانها بدور المرأة المهم والحيوي في تنمية المجتمع والاقتصاد، مؤكدًا على التزام الشركة بتعزيز دورها في سوق العمل، وتمكينها من الحصول على فرص عمل مجزية ومستدامة، وتوفير الموارد والدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف.