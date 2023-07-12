طلاب "حاسبات أسيوط" ينجحون في تطوير نظام (Heartizm) لمعرفة هوية الأشخاص

عن طريق بصمة القلب

التقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، بفريق طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، الذي قام بتطوير نظام (Heartizm) ؛لتحديد ومعرفة هوية الأشخاص عن طريق بصمة القلب (ECG Heart Biometrics) ،وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمشرف على الفريق.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، الفريق الطلابي على هذا الإنجاز الذي يعزز التكامل بين القطاع الطبي و التكنولوجي ، وتحقيق أقصى إفادة لخدمة الأفراد مشيداً بما تذخر به الجامعة من كوادر طلابية لديها القدرة على الابتكار، وتقديم أفكار إبداعية وخلاقة؛ يسهم تطبيقها فى خلق مشروعات قومية، وتنموية، و خدمية، وصحية لافتاً إلى أن فوز الفريق الطلابي يعد مؤشراً على نجاح برامج تنمية الابتكار والإبداع، ومواكبة المناهج الدراسية للتطور الأكاديمي في العالم.

وأكد رئيس الجامعة، على دعمه ورعايته لأعضاء الفريق ،وتسخير كافة المقومات و الإمكانيات لهم ، وهو ما يأتي في إطار سياسة الجامعة لدعم الابتكار والتميز ؛ مما يعزز فرص التعاون الأكاديمي، والابتكار والإبداع لدى المشاركين من الجامعة، ونظرائهم بالجامعات الدولية، وتشجيعهم على القيام بمشروعاتهم الخاصة التي من شأنها أن تسهم في بناء الوطن.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن حيدر المشرف على الفريق، إن الطلاب نجحوا في تطوير نظام (Heartizm) ؛لتحديد ومعرفة هوية الأشخاص عن طريق بصمة القلب (ECG Heart Biometrics)، وهي تحتوي على خصائص مميزة ومختلفة من شخص لآخر ،ويمكن اعتبارها بصمة حيوية؛ لتحديد الهوية، و توفير الحماية والأمان لجميع المصالح الحكومية، والمؤسسات الدولية، كما يمكن استخدامها بديلاً لأنظمة الحضور والانصراف التقليدي؛ نظراً لدقتها، وصعوبة اختراقها، كما يمكن للنظام أن يتعرف على كثير من أمراض القلب التي يعتمد تشخيصها بالكامل علي (ECG Signals)، ومن ثم ضمان متابعة مستمرة لكل مستخدم لحالته الصحية المرتبطة بذلك حيث يضم الفريق الطلابي كل من ( إسلام يحيي أحمد، ستيفن وحيد سعد، ماريا سامح الفونس، استير الزق زكري، ميرا رأفت ظريف، ساندي عصام أدور، سلفيا أشرف صابر).

الجدير بالذكر ، أن الفريق شارك- أيضاً- في عدة مسابقات محلية، ودولية، والتأهيل إلي نصف نهائيات مسابقة (Dell Technologies) ، ومسابقة (Microsoft cup) ، واستطاعوا الحصول على المركز الأول في هاكثون جامعة بنها على مستوى الجامعات المصرية، كما أنه حصل علي المركز الثاني في مسابقة (Google IWD Solution Challenge) ، والوصول إلى أفضل ( 15) مشروعاً في مسابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوي بالإسكندرية (ISEIC'2023) ، وأسهم الفريق في تمثيل الجامعة بشكل مشرف محليا ودولياً.

كما ثمن الدكتور عبد الرحمن حيدر؛ دعم الجامعة المستمر بقيادة الدكتور أحمد المنشاوي ، لكافة مجالات الإبداع الطلابي، والحرص على تننمية مهارات الطلاب، وتعزيز ثقتهم بجامعتهم العريقة، كما توجه بالشكر إلى الدكتورة تيسير عبدالحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، على جهودها، و تشجيعها لطلاب الكلية؛ للمشاركة في كل أنواع النشاط الطلابي؛ الذي من شأنه حث الطلاب على التفوق والتميز في شتى المجالات.