تنسيق الجامعات 2023| رابط التقديم في اختبارات القدرات

يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط التقديم الرسمي في اختبارات القدرات للقبول بالكليات التي تتطلب ذلك في تنسيق الجامعات 2023.

ويفتح موقع التنسيق الإلكتروني حاليا باب التقديم في اختبارات القدرات بالكليات التي تتطلب ذلك أمام طلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

وتتضمن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023 : كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف.

وتشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية.

كما تشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، والتربية بالسويس جامعة السويس، وكلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية في جامعة قناة السويس.

رابط التقديم في اختبارات القدرات 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرابط المخصص للتسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة كأول خطوات التقديم في تنسيق الجامعات 2023.

ودعت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة الراغبين في الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات بالتسجيل على الموقع الرسمي لمكتب التنسيق لاجتياز الاختبارات قبل انتهاء المدة المحددة.

ونوهت وزارة التعليم العالي بضرورة التسجيل للحصول على مواعيد اختبارات القدرات واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها.

يمكنك التسجيل في اختبارات القدرات عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا) .





قواعد اختبارات القدرات 2023

وتشمل ضوابط اختبارات القدرات منع الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار، والحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، وأن يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

كما تشمل الضوابط منع أولياء الأمور بدخول الكليات أثناء اختبارات القدرات، مع السماح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، ومنع تصوير الاختبار، وفي حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه فعليه الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد

المحددة من قبل مكتب التنسيق.