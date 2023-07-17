نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

أجرى الدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، جولة تفقدية لكلية التربية الرياضية.

رافقه خلالها الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عادل إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالحكيم رزق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أكد الدكتور عماد سمير عميد الكلية أنه في إطار ما تشهده الدولة من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، وتنفيذًا لتعليمات وزارة التعليم العالي للتيسير علي الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" موضحًا أن التقديم ممتد خلال الفترة من يوم السبت 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس 27/ 7 /2023.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية تشمل اختبارات عدة، هي: مجموعة اختبارات الطول والوزن والقدرات البدنية والمهارات والسمات الشخصية موضحًا أن الاختبارات شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية.