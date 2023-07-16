دورات تدريبية عن الأمن والسلامة للعاملين على اليخوت السياحية بالبحر الأحمر

انطلق اليوم الأحد عقد برامج تدريبية مجانية خاصة بالأمن والسلامة، للعاملين على متن يخوت السفاري السياحية أو اليخوت اليومية المملوكة؛ لمراكز الغوص بالبحر الأحمر بمركز التدريب بديوان عام محافظةالبحر الأحمر، بمدينة الغردقة، وذلك لتنفيذ مبادرة غرفة الغوص والأنشطة البحرية لرفع مستوى الأمن والسلامة على متن يخوت السفاري السياحية.

يأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق بين محافظة البحر الأحمر، وزارة النقل والمواصلات، وزارة السياحة والآثار، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، للاهتمام والنهوض بالعنصر البشرى وبناء القدرات الفنية لتلك الكوادر الهامة فى رفع مستوى الأمن والسلامة للعاملين فى قطاع سياحة اليخوت، بما يحقق تقديم خدمة بكفاءة عالية لراغبى الحصول على سياحة السفارى واليخوت السياحية بالبحر الأحمر.

وجاءت هذه الدورات فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، واتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تنمية الاستثمارات السياحية بشكل كبير.



الدورة

الدورة