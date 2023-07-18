كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن مراحل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 تسير بشكل جيد ودقيق، مشيرًا إلى أنه وجه بانتهاء تقدير درجات المواد المختلفة قبل نهاية الشهر الحالي.

وأشاد وزير التربية والتعليم بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 وما لديهم من خبرة في هذا المجال.

مراحل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مراحل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 تتضمن لتصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة.

مراجعة بيانات طلاب الثانوية العامة

ونوه وزير التربية والتعليم بأن جميع التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

تصحيح البيانات الخاطئة

ونبه وزير التربية والتعليم إلى أنه في حالة وجود خطأ أو عدم اكتمال في بيانات طلاب الثانوية العامة 2023 بورق الإجابة، تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الاجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

سكان أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023

وذكر وزير التربية والتعليم أنه يتم عمل سكان لأوراق إجابة الثانوية العامة 2023 على الكمبيوتر والتصحيح الإلكتروني لنماذج البابل شيت حسب رقم نموذج الإجابة الموضوع من ببل على الجهاز.

مراجعة الإجابة المحذوفة في البابل شيت

وألمح وزير التربية والتعليم إلى أنه في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، يصدر سيستم التصحيح الالكتروني إنذارا للمراقب على السيستم لمراجعة الاجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

تصحيح الأسئلة المقالية

أما تصحيح الأسئلة المقالية، أوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم إرسالها بعد الإسكان لاثنين من المعلمين للتصحيح على التابلت، وفي حالة اختلاف التقييم عن نصف درجة يرسل السؤال إلى مدرس ثالث للحسم.









