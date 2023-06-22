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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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نجاح أول تجربة لـ "التاكسي الطائر" بالسعودية| شاهد

التاكسي الطائرة
التاكسي الطائرة

نجحت أول تجربة لـ "التاكسي الجوي" بمدينة تبوك السعودية بعد سنوات من الاختبارات ، وبدأت مركبات الأجرة الكهربائية الطائرة في الخروج إلى مدرجاتها . 

نجاح أول تجربة لـ "التاكسي الجوي" بالسعودية

 

وقدمت شركة "فولوكوبتر" الألمانية ، المركبة الجوية الأشهر ، عرضًا ناجحًا في باريس استمر لــ 15 دقيقة، خلال النسخة الــ 54 للطيران والفضاء . 

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التاكسي الجوي، الذي يعمل بكامل عبر بطارية كهربائية ، يُعتقد أنه في المستقبل سيكون التنقل المستدام . 

ومن المتوقع أن يدخل الخدمة لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية، التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس، العام المقبل. 

وأعلنت هيئة الطيران المدني، عن نجاح أول رحلة تجريبية للتنقل العمودي الكهربائي بالتاكسي الجوي في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية ، بالتعاون مع شركة "فولوكوبتر" الألمانية، وشركة نيوم. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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