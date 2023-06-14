جامعة المنيا تمنح الباحث محمد عبدالمنعم أمين درجة الدكتوراة في بساتين الفاكهة

وافقت جامعة المنيا علي منح الباحث محمد عبدالمنعم أمين، درجة الدكتوراة عن رسالته المعنونة ب"تأثير عدد السوباطات والنسبة بين عدد الأوراق لكل سوباطة على الاثمار فى نخيل البلح الصعيدى"، عن الدراسة التي أجريت خلال موسمى 2019 و 2020 بالواحات الداخلة، بمحافظة الوادى الجديد بمصر على نخيل البلح الصعيدى متساو الحجم و الذى يصل عمره الى 10 أعوام.

وتهدف التجربة الى داراسة تأثر عدد السوباطات لكل نخله و النسبه بين عدد الأوراق لكل سوباطه على الاثمار و الخصائص الفيزيائيه و الكيميائيه لثمار البلح.

ومن اهم النتائج التى توصلت اليها الرسالة ان الصفات الفيزيائيه للثمار مثل وزن الثمار، اللب، البذور:وجد أنه بزياده النسبه بين عدد السوباطات لكل نخلة والنسبه بين عدد الأوراق لكل سوباطه يحدث زياده فى وزن كل من الثمار و اللب و سجلت أعلى القيم عند المعامله التى تحتوى على 10 سوباطه نخله + 9 أوراق سوباطه مقارنه بمعامله الكنترول بينما وزن البذور لم يسجل أى تأثير معنوى أما وزن السوباطه و حجم الثمار فوجد ان وزن السوباطه و حجم الثمار لصنف الصعيدى زاد بصوره معنويه عند زياده النسبه بين عدد السوباطات لكل نخلة.

المواد الصلبة الكلية فى الثمار

وبالنسب للصفات الكيميائيه للثمار فكانت النسبه المئويه للرطوبه و المواد الصلبة الكلية فى الثمار فى الصنف صعيدى لنخيل البلح زادت بصوره معنويه بزياده النسبه بين عدد السوباطات لكل نخلة و النسبة بين عدد الأوراق لكل وجد حدوث زياده معنويه بزياده النسبه بين عدد السوباطات لكل نخلة و النسبه بين عدد الأوراق لكل سوباطه مقارنه بمعاملة الكنترول ووجد أن اعلى محتوى للسكريات كان مرتبط بالمعامله التى تحتوى على 10 سوباطه نخله + 9 أوراق سوباطه

وكانت التوصيه النهتئية للدراسة بناءاً على النتائج المتحصل عليها خلال التجربه يمكن التوصيه باستخدام 10 سوباطه نخله + 9 أوراق سوباطه حيث كانت افضل المعاملات لثمار نخيل البلح صنف صعيدى تحت ظروف الواحات الخارجه بمحافظة الوادى الجديد.

شملت لجنة الإشراف والحكم الدكتور فاروق حسن عبد العزيز أستاذ الفاكهة المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنيا، المرحوم الدكتور فيصل فاضل أحمد حسن، أستاذ الفاكهة المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنيا، وكان في لجنة الممتحنين، الدكتور ايمن كمال احمد محمد، أستاذ الفاكهة بكلية الزراعة جامعة أسيوط، الدكتور حمدى ابراهيم محمود، أستاذ الفاكهة ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب جامعة المنيا، الدكتور فاروق حسن عبد العزيز، أستاذ الفاكهة المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنيا.