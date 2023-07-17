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مواعيد وهمية لاختبار القدرات بكلية تربية رياضية بنات بجامعة حلوان
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد وهمية لاختبار القدرات بكلية تربية رياضية بنات بجامعة حلوان

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلق السبت الماضي التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة من خلال الموقع الإلكتروني وذلك في خلال الفترة التي حددتها وزارة التعليم العالي المصرية، من يوم السبت 15 يوليو 2023، وتستمر عمليات التسجيل حتى يوم الخميس 27 يوليو 2023.

 

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 

وتوجد بعض المشاكل تحديد موعد الاختبارات على السيستم، حيث أعطى السيستم مواعيد وهمية لعدد من طالبات كلية تربية رياضية بنات بجامعة حلوان، الذين قاموا بالتسجيل على الموقع ودفع الرسوم المطلوبة عبر ماكينات فوري.

 

الثانوية العامة

وسجلت إحدى الطالبات أمس في اختبارات القدرات وحدد لها السيستم اليوم موعد التقديم في تربية رياضة بنات الجزيرة جامعة حلوان، وعندما ذهبت الطالبة لم تجد الميعاد المحدد وقال لها القائمون على الاختبارات أن السيستم يعطي مواعيد وهمية وخاطئة وقالوا لها إن السيستم سوف يحدد موعد آخر.

 

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن 27 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات لتنسيق القبول بالجامعات خلال أول يومين. 

 

 

 

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

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