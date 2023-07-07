تستعد مصر لإطلاقه

تطلق وكالة الفضاء المصرية القمر الصناعي "نكس سات 1"، حيث وصل مصر في مايو الماضي عقب انتهاء جميع الاختبارات في ألمانيا بنجاح، نهاية العام الحالي من الصين.

معلومات عن القمر الصناعي "نكس سات 1":

ـ القمر الصناعي الثاني الذي سيطلق من محطة الإطلاق بالصين نهاية العام الحالي.

ـ وزنه 5.68 كجم.

ـ اختبارات الاهتزازات الفضائية تمت في ألمانيا.

ـ من نوع "مايكرو ساتلايت"صغيرة الحجم.

ـ عمره الافتراضي 6 أشهر.

ـ يستخدم في مجال التخطيط العمراني.

ـ تم تجميعه في مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بالوكالة.

القمر الصناعي مصر سات 2

الجدير بالذكر أن وكالة الفضاء المصرية قد أعلنت في شهر يونيو الماضي انتهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2، والتي كانت بمثابة بداية تدشين أكبر مركز تجميع وتكامل واختبار للأقمار الصناعية في أفريقيا والشرق الأوسط بوكالة الفضاء المصرية.

القمر الصناعى

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع مؤخرا مع الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوكالة، ومناقشة المهمات الفضائية للوكالة على المدى القريب (2022 - 21025)، وعدد من الطلبات الخاصة بميزانية الوكالة والمشروعات الجارى تنفيذها.

توفير الجهات المعنية التمويل اللازم

وجه رئيس الوزراء بسرعة توفير الجهات المعنية التمويل اللازم للمكون العاجل من هذه المشروعات.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن NExSat-1 هو الأول من سلسلة الأقمار الصناعية التجريبية التي ستمكن من اختبار التقنيات الجديدة.