تطبيق هيكل تنظيمي موحد في المستشفيات الجامعية

قرر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تطبيق هيكل تنظيمي نمطي موحد في المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور وليد أنور أمين المجلس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأقر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إعداد لائحة مالية وإدارية موحدة تطبق على جميع المستشفيات الجامعية في مصر.

وكرّم مجلس المستشفيات الجامعية كل من الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية السابق، والدكتور حازم أحمد مصطفى أمين مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية السابق لجهودهما الملموسة في قطاع المستشفيات الجامعية، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد.

إنجازات المستشفيات الجامعية

مجلس المستشفيات الجامعية

وأكد وزير التعليم العالي أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت العديد من الإنجازات المُتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة وضع خطة للتنسيق والتكامل بين منظومة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذا التكامل هو توجه من الدولة لدعم وتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، ولتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين، ورسم خريطة عمل لضمان هذا التكامل تتضمن الاستفادة من المنشآت والمُعدات والأجهزة الطبية المتوفرة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والخبرات والكفاءات البشرية التي تمتلكها المستشفيات الجامعية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم توقيع 5 تحالفات حتى الآن ويتبقى تحالفين، وهما (تحالف إقليم القاهرة الكبرى، وتحالف شمال الصعيد)، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل مجلس تنفيذي لـ "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2023"، مشيرًا إلى أن المجلس التنفيذي سيتكون من وزير التعليم العالي وممثلين عن التحالفات السبع وهم رؤساء الجامعات الأم في التحالفات السبع، فضلًا عن وجود ممثلين عن رجال الصناعة والقطاع الخاص وممثلين من وزارة التعليم العالي.

وأوضح الوزير أن المجلس سيكون الهدف منه وجود تنسيق بين التحالفات للاتفاق علي الخطط التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم الاشتراك في العمل على مشروعات كُبرى تخدم الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية، مطالبًا بضرورة تحليل الوضع الراهن والاحتياجات الفعلية للمستشفيات الجامعية ، وكذا وضع رؤية مستقبلية لكل إقليم من الأقاليم السبعة مُرتبطة باحتياجات ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وناقش مجلس المستشفيات الجامعية العديد من الموضوعات الهامة، منها: تعديل مسمى مستشفى الطواريء بجامعة عين شمس، ووافق على إدراج مستشفى جامعة دمنهور ضمن المستشفيات الجامعية كمستشفى تحت الإنشاء.

كما ناقش مجلس المستشفيات الجامعية تبعية مستشفى 2020 للأورام إلى المستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط، ووافق على بدء تشغيل العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي لمستشفى السويس الجامعي.