أحمد موسى يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى زميله عمرو أديب بعد فوز الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، قائلا: "سيبوا عمرو أديب في حاله دلوقتي".

وقال موسى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ملعب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" الخميس، إن عمرو أديب صديقه ويشاهدا مع بعضهما مباريات كثيرة للأهلي والزمالك، مضيفا: "99% من المباريات اللي بنتفرج عليها بيكون الأهلي هو اللي فايز".

وتابع: "أنا عارف حالة عمرو أديب دلوقتي ومش عارف هيعمل ايه بكرة، الله يكون في عونه"، مضيفًا: "اللي جاي أحلىى يا عمرو".

الأهلي يفوز على الزمالك برباعية

فاز الأهلي على الزمالك برباعية مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز، حسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة الـ 43 في تاريخه، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 19 نقطة عن الأهلي. وتعد هذه المباراة هي القمة رقم 126 بين الفريقين.

أعرب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما في الدوري المصري الممتاز.

وأكد كولر أن الموسم لم ينته بعد، على الرغم من حسم لقب الدوري رسميًا، وأنه يعمل على تحضير اللاعبين للمباريات المتبقية في الموسم، لكي يحافظ الفريق على مستواه المميز ويواصل الانتصارات.

وأشار كولر إلى أن الأهلي قدم مباراة كبيرة في الشوط الأول، ولكنهم تسرعوا في اللمسة الأخيرة وأضاعوا العديد من الفرص، وسجلوا ثلاثة أهداف فقط. وأضاف أن التركيز قليل قليلاً في الشوط الثاني، مما استغله الزمالك لتسجيل هدف، ولكن الأهلي نجح في تسجيل الهدف الرابع في الوقت القاتل، وهي نتيجة رائعة للغاية.

وأعرب كولر عن سعادته بفوزه بجميع البطولات مع الأهلي منذ قدومه للفريق، وأشاد باللاعبين والجهاز المعاون على ما قدموه خلال الموسم، وشكر جمهور الأهلي على دعمهم المستمر للفريق. وختم كولر حديثه بالتعهد بتقديم الأفضل دائمًا لجماهير النادي.