صحة الإسماعيلية تكثف حملاتها علي الأسواق ضمن حملة 100 يوم صحة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عن الاستمرار فى المرور المكثف على الأسواق ومحلات تداول وبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك واللحوم، وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع للمواطنين، في عيد الأضحى المبارك وذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ضمن حملة 100 يوم صحة والتي تستمر فعاليتها حتي 1 أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن مكتب الأغذية بإدارة القصاصين الصحية شن عدة حملات متتابعة على بعض المنشات الغذائية، حيث تم المرور على 19 منشأة جزارة وبيع لحوم تم سحب 8 عينات منتجات لحوم، وتم إعدام 75 كيلو جرام مجمدات غير متحفظة بخواصها الطبيعية، كما تم تحرير 12 محاضر نظافة طبقا للقرار 96 لسنه 67 تم تحرير 9 محاضر شهادات صحية طبقا للقرار 97 لسنه 67 ، وذلك حفاظا علي صحة المواطنين.



وأضاف الدكتور علي حطب، إن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، وأشراف الدكتور محمد إبراهيم النفيعي مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، واشرف عبد الرافع مراقب أول الأغذية بالإدارة، وعبد الله موسى، وعبد الرحمن محمد مفتشي الأغذية بإدارة القصاصين الصحية.



وأوضح الدكتور علي حطب، أن أنشطة حملة 100 يوم صحة تشمل تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة على محطات مياه الشرب وحمامات السباحة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور علي حطب، أن حملة 100 يوم صحة، تضم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة منها " السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، بالإضافة الي خدمات دعم صحة المرأة وتشمل التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي اكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي، فحص المقبلين على الزواج، فحص كبار السن.

وأشار حطب، أن مبادرة 100 يوم صحة،تقدم أيضا فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، مضيفا إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة المنشرة في جميع إنحاء المحافظة، لافتا إلى أن مديرية الصحة بالإسماعيلية تُسخر كافة إمكانياتها لوصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين، لافتا إلى أنه تم تخصیص فرق متنقلة للمساهمة في تقديم خدمات المبادرة، وكذلك توفير جميع المستهلكات والمستلزمات اللازمة، ونه تم تخصيص فرق عمل لعمل مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من سن يوم حتى 5 سنوات.