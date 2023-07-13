محافظ المنيا يناقش مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى2022/2023

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ ، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة

وشدد محافظ المنيا، على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية، طبقا للجداول الزمنية المقررة، والتأكد من الإلتزام بالمواصفات الفنية، وفقًا للجودة المطلوبة مع رفع معدلات الأداء للإستفادة من المبالغ المرصودة، ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة.

