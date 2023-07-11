خريطة توزيع أماكن اختبارات القدرات في الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خريطة توزيع أماكن اختبارات القدرات في الكليات التي تتطلب ذلك للالتحاق بها في تنسيق الجامعات 2023.

وتفتح وزارة التعليم العالي باب التقديم لاختبارات القدرات للقبول بالكليات، يوم السبت المقبل، أمام طلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

وتشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023: كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف).

كما تشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية).

وتتضمن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023 أيضا: شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، والتربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

رابط تسجيل اختبارات القدرات 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل مواعيد اختبارات القدرات واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني من هنا.



خريطة توزيع أماكن اختبارات القدرات 2023

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2 - صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تتطلب صورتين شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

ويجرى تنسيق القبول بالجامعات للعام الحالي 2023 بنفس قواعد تنسيق العام الماضي، مع إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي، وإلغاء اختبارات القدرات لكليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية، والكليات التكنولوجية.

وتعلن وزارة التعليم العالي لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية).

كما تعلن وزارة التعليم العالي مواعيد اختبارات القدرات لدبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.