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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023 /2024

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، لمناقشة الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024 ، ومراجعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

بما يلبي احتياجات المواطنين، بحضور عدد من وكلاء الوزارات ، ومديري المديريات الخدمية، وأكد المحافظ علي ضرورة التنسيق مع كافة القطاعات،  تحديد أولويات كل قطاع وفًقا لأهمية المشروعات ، مع التركيز على المشروعات التي تهم المواطن في المقام الأول.

وبما يضمن أفضل استغلال للموارد المتاحة بالمحافظة، لافتًا ، إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والاستفادة من المبالغ المرصودة ، وتذليل العقبات للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين، مشيدا محافظ المنيا، بما تحقق من إنجاز في الخطة الاستثمارية للمحافظة ، وذلك خلال العام الماضى .

 

 

 

الجريدة الورقية