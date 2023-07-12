محافظ المنيا يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023 /2024

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، لمناقشة الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024 ، ومراجعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

بما يلبي احتياجات المواطنين، بحضور عدد من وكلاء الوزارات ، ومديري المديريات الخدمية، وأكد المحافظ علي ضرورة التنسيق مع كافة القطاعات، تحديد أولويات كل قطاع وفًقا لأهمية المشروعات ، مع التركيز على المشروعات التي تهم المواطن في المقام الأول.

وبما يضمن أفضل استغلال للموارد المتاحة بالمحافظة، لافتًا ، إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والاستفادة من المبالغ المرصودة ، وتذليل العقبات للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين، مشيدا محافظ المنيا، بما تحقق من إنجاز في الخطة الاستثمارية للمحافظة ، وذلك خلال العام الماضى .